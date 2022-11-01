Болгария продлила программу пребывания для беженцев из Украины на неограниченный срок. Об этом сообщает The Sofia Globe.

Отмечается, что Болгария продолжит размещать украинских беженцев, но переместит их из гостиниц в государственные учреждения. Будет дан 15-дневный срок до середины ноября, чтобы людей, которые были размещены в гостиницах, переселили в соответствующие помещения.

"Только Болгария и еще две страны – Кипр и Ирландия – предоставляют такую защиту на неограниченный срок. С другой стороны, мы хотим убедиться, что зимой эти люди будут размещены в надлежащих местах и им не придется переезжать в суровые климатические условия", - прокомментировал министр внутренних дел Болгарии Иван Демерджиев.

Отметим, ранее вице-премьер-министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук призвала украинцев, выехавших из страны из-за войны, перезимовать за границей.

"Буду просить не возвращаться, нам нужно пережить зиму. К сожалению, сети не выдержат, вы видите, что делает россия. Вы видите, что делает россия, все это видят. Вернуться сейчас – это опять же подвергнуть себя, своих детей, своих всех уязвимых родственников, которые могут быть или больные, или маломобильные, либо старенькие. То есть-не надо этого делать. Если есть возможность, останьтесь пока перезимовать за границей", - подчеркнула она.

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