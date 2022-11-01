«Если говорить о наших коллегах из Европы, то они в мало чем могут нам помочь с точки зрения нового опыта во время войны – наоборот, мы можем очень многое рассказать им».

Об этом сообщил член правления "Укрэнерго" Алексей Брехт в интервью изданию SPEKA.

По словам собеседника журналистов, энергосистема Украины теперь является частью единого европейского энергопространства.

Но, к сожалению, она также является целью врага, который ставит перед собой задачу ее уничтожить.

«Поэтому нам в течение зимы нужна помощь наших граждан. Для того чтобы помочь энергетикам, не нужно сидеть в темноте и холоде. Достаточно просто изменить свои привычки: перенести использование энергоемких приборов на ночное время, выключать свет в пустых помещениях, не включать все приборы днем ​​одновременно», - пояснил Брехт.

Представитель Укрэнерго отметил, что мы не знаем планов россиян, но по характеру их атак уже все всё поняли.

«Зима будет сверхтяжелой. Сейчас и ВСУ, и энергетики работают над тем, чтобы противостоять вражеским ударам», – подчеркнул он.

Также Брехт сообщил, что во время войны иногда цена стабильного энергопитания страны – это жизнь энергетиков. По его словам, с начала вторжения погибли пятеро его коллег непосредственно на рабочих местах.

«Их убили российские террористы ракетами или артснарядами. Трое из них погибли во время последних массированных атак, начавшихся 10 октября. А недавно на деоккупированной территории подорвалась машина с ремонтной бригадой и саперами. Есть раненые и погибшие», – рассказал Алексей Брехт.

Собеседник издания также отметил, что рашистские обстрелы направляли энергетики. Таким образом, они являются террористами, как и российские военные, бьющие по гражданским зданиям и мирным жителям.

Напомним, экономить электроэнергию украинцам придется весь отопительный сезон.

На восстановление поврежденных объектов требуется время. Украина может импортировать до 500 МВт электроэнергии, ведутся переговоры об увеличении этой мощности.

Также сообщалось о новом ударе по Украине 31 октября.

Кроме того, Politeka.net писала, что Путин не перестанет воевать в 2023 году.