Российские захватчики бросают умирать не только своих солдат, но и женщин – медиков.

Так, украинские бойцы нашли на поле боя без сознания от потери крови рашистку, которая потом рассказала, что она медик.

Как оказалось, в первом же бою их штурмовую бригаду разбили ВСУ, а россияне оставили фельдша истекать кровью. И это при том, что она должна была спасать жизнь другим.

«Обещали, что таки заберут... Я стала просить, чтобы хоть как-то забросили аптечку, потому пепешки (комплекты под первую медицинскую помощь, - прим.) закончились, а кровотечение не останавливалось ни у меня, ни у ребят. Надеялись, что эвакуация будет… Но уже пришло понимание, что за нами не придут», – рассказала пленная на допросе.

Как оказалось, женщина добровольцем пошла на войну в Украину. В итоге ей на своем опыте пришлось убедиться, что "мы своих не бросаем" – очередной миф рашистов.

В СБУ отмечают, что ей повезло, ведь она будет жить:

«Но так везет далеко не всем: более 72 тыс. захватчиков уже ощутили сопротивление украинских защитников».

Напомним, ранее стало известно, что в плен ВСУ впервые попала женщина.

Она рассказала, что ушла на фронт, чтобы не мобилизовали ее мужа.

Также сообщалось, что потери оккупантов резко возросли.

Кроме того, Politeka.net писала, что ВСУ добрались до очередного логова кадыровцев.