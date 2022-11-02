Оккупанты продолжают свозить мобиков в Украину, однако они не смогут остановить контрнаступление ВСУ.

Как сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко, движение военной техники и грузовиков с БК и чмобиками не останавливается в Мариуполе даже вечером.

«В направлении Донецка колонна за колонной. Верим в ВСУ и надеемся на скорейшее превращение оккупантов в зимнее удобрение…», - сообщил Андрющенко.

Тем временем на юге страні продолжается контрнаступление ВСУ. Остановить его, по словам военного эксперта Романа Свитана, мобики не смогут.

«Мобилизированными либо будут заполнять отошедшие на доукомплектование российские войска. Несколько последних недель они доукомплектовывают боевую часть и дальше направляют на фронт... Либо будут накачивать этими войсками определенные плацдармы для прикрытия отвода россиян», - сказал Свитан в эфире FREEDOM, добавив, что больших проблем для продвижения украинских защитников они не создадут.

Напомним, ВСУ добрались до очередного логова кадыровцев - появились фото последствий.

Также сообщалось, что резко возросли потери в рядах оккупантов - причин несколько.

Кроме того, Politeka.net писала, что в плен ВСУ попала женщина. По ее словам, на фронт она пошла добровольно, а, получив ранение, оказалась брошенной на поле боя своими же.