Украинцы, сообщающие о пролете вражеских дронов или ракет, очень помогают работе ПВО.

Об этом, как пишет Politeka.net, во время брифинга заявил глава полиции Киевской области Андрей Небитов.

«Мы не всегда видим на радарах, враг использует маскировку. По каждому пролету мы получаем около 20-40 звонков от людей, что дает нам – а главное военным – понять направление движения, по которому объект движется, и как эффективно противодействовать", – отметил Небитов.

По его словам, украинцев призывают сообщать информацию о пролете дронов или ракет на спецлинию «102».

«Даже если вы только слышите, а не видите – сообщайте», – подчеркнул Небитов.

Он также пояснил, что в рамках оперативного штаба Киевской областной военной администрации налажено сотрудничество, поэтому нужно всего несколько секунд, чтобы передать информацию по звонку.

И ее, заверил Небитов, получит не только командование Воздушных Сил, но и те, кто напрямую сбивает дроны и ракеты.

Тем временем в Киевской области усилены меры безопасности.

В области круглосуточно заступали на службу более 350 нарядов и планируется вывести на улицу еще дополнительных 150 нарядов. Это, объясняют в полиции, позволит в темное время суток после работы людям безопасно дойти до домов, чтобы против них не было совершено правонарушений.

Между тем, стало известно, что российские войска в течение ночи 2 ноября атаковали Черкасчину дронами-камикадзе иранского производства.

Один из дронов попал в объект инфраструктуры. Об этом сообщил глава Черкасской областной военно-гражданской администрации Игорь Табурец.

"Всю ночь враг терроризировал одну из общин Черкасского района. Два "шахида" сбиты силами ПВО. Один попал в объект инфраструктуры. К счастью, люди не пострадали. И это самое главное", - отметил глава Черкасской ОВА.

Напомним, болезнь Путина прогрессирует.

Также сообщалось, что опубликовано фото с места таинственных взрывов на российском аэродроме.

Кроме того, Politeka.net писала, что оккупанты свозят мобиков на важное направление.