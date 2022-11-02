Об этом, как пишет Politeka.net, во время брифинга заявил глава полиции Киевской области Андрей Небитов.
«Мы не всегда видим на радарах, враг использует маскировку. По каждому пролету мы получаем около 20-40 звонков от людей, что дает нам – а главное военным – понять направление движения, по которому объект движется, и как эффективно противодействовать", – отметил Небитов.
По его словам, украинцев призывают сообщать информацию о пролете дронов или ракет на спецлинию «102».
«Даже если вы только слышите, а не видите – сообщайте», – подчеркнул Небитов.
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Он также пояснил, что в рамках оперативного штаба Киевской областной военной администрации налажено сотрудничество, поэтому нужно всего несколько секунд, чтобы передать информацию по звонку.
И ее, заверил Небитов, получит не только командование Воздушных Сил, но и те, кто напрямую сбивает дроны и ракеты.
Тем временем в Киевской области усилены меры безопасности.
В области круглосуточно заступали на службу более 350 нарядов и планируется вывести на улицу еще дополнительных 150 нарядов. Это, объясняют в полиции, позволит в темное время суток после работы людям безопасно дойти до домов, чтобы против них не было совершено правонарушений.
Между тем, стало известно, что российские войска в течение ночи 2 ноября атаковали Черкасчину дронами-камикадзе иранского производства.
Один из дронов попал в объект инфраструктуры. Об этом сообщил глава Черкасской областной военно-гражданской администрации Игорь Табурец.
"Всю ночь враг терроризировал одну из общин Черкасского района. Два "шахида" сбиты силами ПВО. Один попал в объект инфраструктуры. К счастью, люди не пострадали. И это самое главное", - отметил глава Черкасской ОВА.
Напомним, болезнь Путина прогрессирует.
Также сообщалось, что опубликовано фото с места таинственных взрывов на российском аэродроме.
Кроме того, Politeka.net писала, что оккупанты свозят мобиков на важное направление.