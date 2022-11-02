Как пишет Politeka.net со ссылкой на СБУ, женщина притворялась украинской патриоткой, чтобы втереться в доверие украинских силовиков.
"При чем на самом деле она выполняла задачи российских спецслужб, которые хотели сделать из нее "двойного агента" для разведывательно-взрывной деятельности против Сил обороны Украины", - рассказали в СБУ.
Для выполнения этой задачи злоумышленница вышла на представителя одного из подразделений СБУ и предложила свою помощь в борьбе с оккупантами.
Однако сотрудникам СБУ удалось установить, что в 2019 году она была завербована российской спецслужбой из-за подконтрольного оккупантам так называемого «мдб лнр».
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После 24 февраля «украинская патриотка» следовала указаниям агрессора по выявлению маршрутов и техники ВСУ на территории Луганской области. Эту информацию она передавала оккупационной администрации для репрессий против местных жителей.
К счастью, планы врага были сорваны и проникновение «крота» в негласный аппарат Службы не удалось.
«В результате многоходовых контрразведывательных мер злоумышленницу своевременно разоблачили, задокументировали преступную деятельность и идентифицировали ее «куратора». Сотрудники украинской контрразведки дезинформировали агрессора, вывели изменницу на подконтрольную территорию и задержали», - рассказали в СБУ.
Женщине сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения) и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.
Напомним, медик оккупантов рассказала СБУ, как россияне бросили ее умирать на поле боя.
Также сообщалось, что россияне продолжают свозить мобиков в зоны боевых действий.
Кроме того, Politeka.net писала, что состояние здоровья Путина значительно ухудшилось.