Об этом, как пишет Politeka.net, сообщили в Десантно-штурмовых войсках ВСУ.
Место ликвидации не указано. Только известно, что это произошло в одном из районов выполнения задач.
«Их телами усеяна лесополоса. И так будет с каждым оккупантом на родной украинской земле!», – заверили в ДШВ.
Тем временем Генштаб ВСУ опубликовал новые данные о потерях оккупантов. Только за минувшие сутки украинским защитникам удалось ликвидировать 800 рашистов. Там образом к утру 2 ноября известно об около 73 270 убитых оккупантов.
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Напомним, что в последние дни потери россиян на украинской земле резко возросли. В течение 31 октября ВСУ уничтожили 650 рашистов.
Днем ранее, утром 31 октября Генштаб сообщал о 620 уничтоженных за сутки оккупантах. Более того, в течение 29 октября украинским защитникам удалось ликвидировать 950 оккупантов. Такие данные Генштаб обнародовал утром 30 октября.
Тем временем в сети появилось забавное видео, как оккупант, пытаясь догнать своих, падает посреди дороги.
Также сообщалось, что украинская "патриотка" оказалась шпионкой – какие задачи она выполняла.
Кроме того, Politeka.net писала, что опубликовано фото с места таинственных взрывов на российском аэродроме.