В россии мобилизованные взбунтовались, узнав, что им не собираются выплачивать обещанные деньги.

О массовых протестах из-за невыплаченных 195 тыс. рублей сообщают телеграм-канал "Сердитая Чувашия" и Gulagu.net, пишет «Настоящее время».

"Мы, рискуя собственной жизнью, идем на верную смерть для Вашей безопасности и мирной жизни! Наше государство отказывается выплатить нам денежные средства в размере 195 тысяч рублей, которые нам обещал Владимир Путин! Ради чего тогда нам идти воевать за это государство, оставив свои семьи без поддержки?!" — заявили мобилизованные в своем обращении.

Бунтующие подчеркнули, что отказываются участвовать в войне и "будут добиваться справедливости" до тех пор, пока им не выплатят обещанные суммы.

По данным источников "Сердитой Чувашии", в учебный центр в Ульяновске уже стягиваются ОМОН и Росгвардия.

В свою очередь известный украинский журналист Денис Казанский отметил, что с деньгами у россиян улетучилось и желание воевать.

«Все как обычно. Сначала пропаганда наврала, что за убийство украинцев будет щедрое вознаграждение. А теперь командиры говорят, что ничего никому не обещали. И внезапно весь патриотизм и желание воевать куда-то улетучились. В этом видео - вся суть развязанной Путиным преступной войны. Никто в России даже не пытается делать вид, что она оправдана и справедлива. Все ради бабок», - отметил журналист.

Напомним, потери среди оккупантов продолжают стремительно расти.

Также сообщалось, что украинская патриотка оказалась шпионкой.

Кроме того, Politeka.net писала, что болезнь Путина прогрессирует.