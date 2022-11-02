Такое мнение высказал первый заместитель председателя комитета ВР по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки, генерал-лейтенант Михаил Забродский.
"Необходимо создание двух оперативных объединений, в составе 4-5 общевойсковых, 2-3 танковых и 1-2 артиллерийских бригад каждое. Всего - до 600 танков, до 1100 БТР/БМП и до 500 орудий и РСЗО", - сообщил генерал–лейтенант.
По его словам, три новые мощные оперативные группировки необходимо создать на Сумщине, Волыни и Запорожье.
Забродский также рассказал, что может планировать враг.
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Так, по его словам, в результате формирования и подготовки, а также переброске выведенных из Херсонского плацдарма российских войск, враг может создать две мощные ударные группировки.
Одно из них, предупреждает Забродский, может быть развернуто на Запорожском, другое – на Сумском направлении.
«Задача группировок может заключаться в нанесении двух концентрических ударов по северному и южному направлениям. Северная группировка предположительно может действовать по направлению Сумы – Полтава – Днепр, южная – Запорожье – Днепр. Задачей войск на существующей на Востоке линии столкновения в этом случае будет только сковывающая группировка ВС Украины и исключение использования воинских частей и соединений на других угрожающих направлениях.
Конечной же военной целью операции может быть стратегическое окружение группировки ВС Украины на левом берегу реки Днепр, о котором они мечтали», - заявил Забродский, добавив, что при этом решающим политическим результатом для РФ может стать принуждение Украины к переговорам с позиции давления.
Такой план, подчеркивает генерал-лейтенант, предположительно рассматривался командованием ВС РФ как вариант развития ситуации и весной этого года.
Также Забродский подчеркнул, что невозможно полностью устранить угрозу наземного вторжения с территории Беларуси.
«Значит, вероятность появления еще одного фронта протяженностью до тысячи километров продолжает являться серьезным вызовом для нашей страны», - акцентировал генерал-лейтенант.
Напомним, мобики устроили бунт в России из-за невыплаты обещанных денег.
Тем временем количество ликвидированных оккупантов растет с каждым днем.
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