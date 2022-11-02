Мобилизация военнообязанных будет также проходить и в 2023 году для обеспечения не только обороны, но и для наступления. Об этом в интервью ТСН.ua рассказал начальник Киевского городского центра комплектования и социальной поддержки полковник Юрий Максимив.

"Нас ждет победа, уничтожение врагов и освобождение родной земли. Дай Бог, чтобы это было в 2023 году. Я так думаю, что мобилизационные мероприятия будут проводиться, это необходимость. Пока мы воюем – должны гарантированно иметь личный состав не только для обороны, а и для наступления, чтобы освободить наши земли", – отметил он.

По словам Максимива, повестки в первую очередь получают военнообязанные мужчины. "Повестку следует ожидать всем военнообязанным лицам мужского пола в возрасте до 60 лет. То есть тем, кто военнообязанный", — резюмировал полковник.

Отметим, что мобилизация в Украине была введена президентом Зеленским вместе с введением военного положения после российского вторжения, 24 февраля. Ранее секретарь СНБО Алексей Данилов сообщил, что в Украине отсутствуют проблемы с мобилизацией, и на сегодняшний день продолжается ее третья волна.

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