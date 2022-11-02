Высокий суд Лондона будет судить путина и ЧВК Вагнера за терроризм в Украине, подан первый гражданский иск от пострадавших в этой войне.

Пострадавшие от российской войны против Украины подали гражданский иск в Высокий суд Лондона против президента РФ Владимира Путина и подконтрольной Кремлю частной военной компании "Вагнер" и ее основателя Евгения Пригожина. Иск поддержали также украинские власти.

Об этом говорится на сайте британской юридической компании McCue Jury & Partners, представляющей интересы истцов.

Иск основывается на незаконном сговоре между Пригожиным, ЧВК "Вагнер" и Путиным с целью террора украинского народа с применением незаконных средств. "По нашим данным, это первый случай в истории, когда против частной военной компании был подан иск за терроризм и сговор с финансирующим его государством-изгоем с целью ведения незаконной войны", – утверждают британские юристы.

Согласно сообщению, это дело – часть более широкой кампании юридического противостояния гражданского общества, осуществляемой международной группой юристов, следователей и активистов. Отмечается, что в скором времени аналогичные дела будут инициированы также в США.

Юридическая компания отмечает, что впервые жертвы подали в суд на ЧВК "Вагнер" за "умышленное причинение вреда и страданий путем использования терроризма как инструмента войны для продвижения уголовных амбиций преступного президента".

Юристы напомнили, что миллиарды долларов активов, связанных с ЧВК "Вагнер", Путиным и его клептократами, были заморожены в соответствии с санкциями по всему миру, однако еще больше активов остаются размороженными и продолжают подпитывать российскую военную машину.

"Это и другие дела в рамках кампании могут помочь гарантировать, что ни один из замороженных активов не будет возвращен военным преступникам, их военный бюджет будет опустошен, а все средства перейдут непосредственно к пострадавшим", – отмечают британские юристы.

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