Гвинокрыл накануне сбила 60 отдельная пехотная Ингулецкая бригада Вооруженных сил Украины. Кадры с места падения опубликовал журналист Юрий Бутусов.

На них можно увидеть, что катапультироваться из горящей машины экипаж не успел и шансов на спасение на земле у них не было. Вражеская машина превратилась в кучку обгоревшего металлолома, а от человеческих тел остались только кости.

«Не успели катапультироваться, было жестко», «Какая жесть», «Как же оно гордилось, что летает», «Возможно, орки жетоны и снимали, чтобы тела не были идентифицированы и считались пропавшими без вести», «Прилетел, сбили, сдох, не долгое бессмысленная жизнь оккупанта в Украине!», «Сидели бы дома – жили бы дальше», «Такая их судьба. Забытые в степях Украины», "Лежат обгоревшие, гниют на чужой земле, сидели бы дома - живые были бы и с семьями вместе, с детьми..." - комментируют кадры с места крушения пользователи сети Telegram.

Напомним, согласно официальным данным Генштаба ВСУ, количество вертолётов, которые россияне потеряли в бессмысленной войне против Украины, уже достигло 258.

Причем русские «птички» стали падать гораздо чаще и этому есть объяснение.

Кроме того, резко возросли потери оккупантов в личном составе.

Так, к утру 2 ноября известно о 73 270 тысячах убитых оккупантов. И с каждым днем ​​эта цифра стремительно растет.

Тем временем мобики устроили массовый бунт.