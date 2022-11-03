Как сообщает Politeka.net со ссылкой на полицейских Киевской области, 31 октября 36-летний мужчина с гражданской женой и ее матерью распивали спиртные напитки.

Во время застолья между «женихом» и его 60-летней будущей тещей возник конфликт, во время которого он набросился на женщину с кулаками.

Как отмечает полиция, женщина получила многочисленные удары в область туловища. Травмы оказались несовместимыми с жизнью и хозяйка дома скончалась.

Поняв что натворил, мужчина с места происшествия скрылся и стал прятаться. Однако долго бегать ему не удалось – пока он находится в изоляторе временного содержания.

Ему грозит до 10 лет лишения свободы.

Обсуждая трагедию, украинцы задаются вопросом, почему женщина не вступилась за свою мать и не предотвратила убийство.

«А где же была дочь погибшей, когда этот подонок убивал ее маму, сажать то обоих!», «Где водка, там понятный результат», «На вкус водка одинаковая, а результат разный», «А почему же дочь не вступилась за мать ?», «Синька – это зло», «Нормальных парней отшила, взяла в любимого убийцу, чтобы мамочку убил», «Ужас».

Напомним, всего за одну ночь в Киевской области трагически погибли три человека.

Также сообщалось, что молодой парень в Киевской области лишил жизни родную мать.

Кроме того, Politeka.net писала, что водитель актера Андрей Данилко спасся от оккупантов.