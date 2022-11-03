Российские оккупационные войска продолжают принудительную "эвакуацию" населения на временно занятых территориях Запорожской и Херсонской областей.

Как сообщает Politeka.net со ссылкой на Генштаб ВСУ, ей подлежат жители населенных пунктов вдоль левого берега реки Днепр от населенного пункта Большая Знаменка Запорожской области до Новой Каховки Херсонщины.

Кроме того, оккупанты продолжают угон и вывоз автомобилей скорой помощи и оборудования из больниц из населенного пункта Голая Пристань в город Скадовск.

На временно занятой территории Луганщины оккупанты продолжают использовать гражданское население в качестве "живого щита".

Так, в Сватово россияне продолжают размещать свои подразделения в школах и на предприятиях, а местное население заставляют продолжать работать и приводить детей на занятия, несмотря на обстрелы.

Также Генштаб ВСУ сообщает, что противник пытается удержать временно захваченные территории, сосредотачивает усилия на сдерживании действий сил обороны на отдельных направлениях.

Оккупанты ведут наступательные действия на Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском направлениях.

«За минувшие сутки подразделения Сил обороны Украины отразили атаки оккупантов в районах населенных пунктов Макеевка, Невское и Белогоровка Луганской области; Верхнекаменное, Спорное, Бахмут, Майорск, Первомайское, Новомихайловка, Водяное, Павловка и Пречистовка в Донецкой области», - сообщили в Генштабе.

Также появилась информация о потерях противника за предыдущие дни.

Так, в населенном пункте Первомайское Николаевской области уничтожены до 60 военнослужащих, а в населенном пункте Васильевка Запорожской области ранены до 50 российских захватчиков.

Авиация Сил обороны за прошедшие сутки нанесла по врагу 21 удар. Под ударом оказались районы сосредоточения вооружения и военной техники, а также позиция средств противовоздушной обороны противника. Силы противовоздушной обороны сбили 10 ударных дронов Shahed-136 и БпЛА Орлан.

В свою очередь подразделения ракетных войск и артиллерии Сил обороны за сутки поразили 5 районов сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники, 2 склада боеприпасов и 3 других важных военных объекта противника.

Тем временем стало известно о мощных взрывах в оккупированном Мелитополе.

По словам мэра города Ивана Федорова, "будильник" для оккупантов сработал в 5 утра в южной части города.

«По предварительным данным, разрушена часть захваченного рашистами завода Рефма, где размещался один из основных штабов личного состава оккупантов. Считаем количество ликвидированных орков», - написал Федоров в своем телеграмм-канале.

Напомним, генерал ВСУ спрогнозировал, какую тактику может выбрать враг в ближайшее время.

Кроме того, сообщалось о повторной угрозе Киеву.

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