Украина уже победила Россию, вражеские войска могут покинуть украинские территории в течение полугода, может, даже раньше.

Таким мнение в интервью Алесе Бацман поделился российский режиссер Роман Качанов.

«Ментально она уже победила практически сразу… это произошло несколько месяцев назад… Все, что сейчас происходит, – это фаза победы», – сказал Качанов.

По словам режиссера, победа Украины случилась уже тогда, когда российские войска бежали бежали из-под Киева, когда блицкриг провалился, когда враг потерпел поражение под Харьковом.

"Когда весь мир не то чтобы поддержал Украину, а когда весь мир, вся цивилизация оказалась связанной с Украиной", - подчеркнул режиссер.

Качанов отметил, что на стороне цивилизации, то есть Украины, оказался даже Китай.

Говоря о выходе российских войск, режиссер предположил, что они могут покинуть Украину в течение полугода или даже нескольких месяцев.

"А что считать полной победой – так она уже случилась", – уверен Качанов.

В том, что путин решится на применение ядерного оружия режиссер сомневается.

"По факту это… самоубийство... Не растянутое на годы и месяцы. После этого применения все произойдет, собственно говоря, за несколько часов", – считает режиссер.

По его словам, даже сама война против Украины фактически стала «самовыпиливанием».



По его словам, "вся эта война была самовыпиливанием".

Роман Качанов - советский и российский кинорежиссёр, сценарист, продюсер, киноактёр. Режиссёр и сценарист фильмов «ДМБ», «Даун Хаус», «Неваляшка», «Арье», «Гена Бетон» и других.

Напомним, оккупанты наступают сразу на трех направлениях.

Также сообщалось, что украинская патриотка оказалась шпионкой.

Кромме того, Politeka.net писала, что Андрей Данилко рассказал о трагедии под Киевом.