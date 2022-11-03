Таким мнение в интервью Алесе Бацман поделился российский режиссер Роман Качанов.
«Ментально она уже победила практически сразу… это произошло несколько месяцев назад… Все, что сейчас происходит, – это фаза победы», – сказал Качанов.
По словам режиссера, победа Украины случилась уже тогда, когда российские войска бежали бежали из-под Киева, когда блицкриг провалился, когда враг потерпел поражение под Харьковом.
"Когда весь мир не то чтобы поддержал Украину, а когда весь мир, вся цивилизация оказалась связанной с Украиной", - подчеркнул режиссер.
Качанов отметил, что на стороне цивилизации, то есть Украины, оказался даже Китай.
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Говоря о выходе российских войск, режиссер предположил, что они могут покинуть Украину в течение полугода или даже нескольких месяцев.
"А что считать полной победой – так она уже случилась", – уверен Качанов.
В том, что путин решится на применение ядерного оружия режиссер сомневается.
"По факту это… самоубийство... Не растянутое на годы и месяцы. После этого применения все произойдет, собственно говоря, за несколько часов", – считает режиссер.
По его словам, даже сама война против Украины фактически стала «самовыпиливанием».
По его словам, "вся эта война была самовыпиливанием".
Роман Качанов - советский и российский кинорежиссёр, сценарист, продюсер, киноактёр. Режиссёр и сценарист фильмов «ДМБ», «Даун Хаус», «Неваляшка», «Арье», «Гена Бетон» и других.
Напомним, оккупанты наступают сразу на трех направлениях.
Также сообщалось, что украинская патриотка оказалась шпионкой.
Кромме того, Politeka.net писала, что Андрей Данилко рассказал о трагедии под Киевом.