Украинская военная медсестра Валентина Пащенко провела полтора месяца в бункерах "Азовстали" в Мариуполе а затем более 160 дней – в российском плену.

Валентина говорит, что ее российские военные не пытали, в отличие от мужчин-военных. Но оказывали сильнейшее психологическое воздействие, передает "Настоящее время".

"Нам постоянно следователи на допросах говорили, что Украина не хочет нас менять. И что вы уже не увидите ни детей, ни родителей", – рассказывает она.

Пащенко говорит, что ее единственным желанием в плену было выжить и снова увидеть маленькую дочку: о ее судьбе мать все это время ничего не знала. В начале октября Валентину вместе с другими пленными неожиданно этапировали в Таганрог: женщина подумала, что впереди очередная серия издевательств. Но 17 октября Валя, а вместе с ней еще 107 пленных женщин, в рамках обмена вернулись в Украину.

"Когда мы приехали в Украину, я даже не знаю, как это описать. Тебя встречает все твое командование, которое осталось здесь. Встречают тебя с цветами! – рассказывает она. – Нам выдали телефоны, мы позвонили родным. Я позвонила мужу и сказала: "Пащенко Артем Миколаевич?" Он сказал: "Так! А я Пащенко Валентина Сергеевна! И я в Украине!"

А потом Валентина наконец-то увидела дочь. "Она прибежала и говорит: "О, мамочка! Наконец-то ты вернулась с работы!" – вспоминает Валентина. День встречи с дочерью женщина называет самым счастливым днем своей жизни.

Сейчас Валентина в Днепре проходит курс психологической реабилитации, но после него планирует продолжить службу. И очень мечтает вернуться домой – уже в освобожденный родной Мариуполь.

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