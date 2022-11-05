Украинская военная медсестра Валентина Пащенко провела полтора месяца в бункерах "Азовстали" в Мариуполе, а затем более 160 дней – в российском плену, в том числе в печально известной колонии в Еленовке.

Как пишет "Настоящее время", Валентину и других пленных с "Азовстали" российские военные увезли в Еленовскую (Оленовскую) колонию. В шестиместной камере держали 28 человек.

Валентина вспоминает, что пленным не хватало ни еды, ни воды, ни даже воздуха. Но самым страшным было слышать, как за стеной пытают пленных мужчин-"азовцев".

А потом россияне подорвали барак, где содержались украинские пленные.

"Эти крики, это зарево, которое там было. Мы просто слушали, это было как в фильмах ужасов, – вспоминает Валентина. – Люди кричали: "Помогите! Дайте медиков сюда!" Били стекла. Они кричали, плакали. И никто не ходил и им не помогал".

"А потом на утро мы с девочками проснулись и видели, как этих парней завели к нам на ДИЗО. Кто в чем был одет, кто был без одежды. Раны были, у некоторых на голове были ожоги", – вспоминает Пащенко.

В рамках обмена 17 октября Валентина наконец-то вернулась в Украину и смогла обнять трехлетнюю дочь, которую не видела почти восемь месяцев. Сейчас 25-летняя девушка проходит реабилитацию в Днепре, но говорит, что уже готова вернуться в ряды ВСУ.

Напомним, потери среди оккупантов продолжают стремительно расти.

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