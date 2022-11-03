Таковы официальные данные Генштаба ВСУ, сообщает Politeka.net.
«+750. Не плохо! Что-то мне напоминает, что мобилизацию в России возобновят очень скоро!» – прокомментировал цифры известный украинский журналист Роман Цимбалюк.
О вероятности объявления очередной мобилизации в России высказался и военно-политический эксперт Александр Коваленко.
«Частично мобилизованные ныне выполняют роль восполнения недостатка личного состава в подразделениях, требующих выведения на восстановление боеспособности, без этого самого вывода», - пояснил Коваленко, добавив, что, когда подразделение теряет боеспособность в связи с серьезными потерями в личном составе и технике, его выводят из зоны боевых действий, заменяя другим, но российское командование этого не делает.
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Вместо вывода российские командиры пытаются все подразделения держать в зоне боевых действий, даже те, которые потеряли боеспособность.
«А чмобиков напрямую завозит в ЗБД и заполняет недостаток личного состава. Таким образом, решается пробел с компенсацией потерь в личном составе, но не техникой. То есть, подразделение по существу не восстанавливает боеспособность. Оно получает неопытную биомассу, которую в сжатые сроки перемалывают ВСУ», - рассказал Коваленко.
По его словам, российское командование осуществляя такие финты, в результате заставляют подразделения, "восстановившие боеспособность", сразу же идти в наступление.
«То есть, чмобиков привозят и сразу же бросают в мясорубку. С таким подходом в России скоро начнут следующую частичную мобилизацию, поскольку этот набор может закончиться к началу 2023 года. Хотя, юридически, они эту не завершили", - предположил Коваленко.
Напомним, кафиры оккупанты наступают сразу на трех направлениях.
Также сообщалось, что потери оккупантов резко возросли.