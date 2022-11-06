У Ирана есть много причин для помощи России в ее войне против Украины.

Об этом говорит израильский офицер и военный аналитик Игаль Левин.

Одна из причин — это возможность массового испытания своих вооружений – для подготовки к войне против Израиля.

"Несложно заметить, что иранские дроны-камикадзе используются преимущественно не против ВСУ, а против гражданских объектов и энергетической инфраструктуры Украины. Это не просто людоедская тактика Кремля: уверен, что русским генералам про это нашептали их иранские советники", - говорит Левин.

По его словам, для Ирана террор – это асимметричный ответ на военное могущество Иерусалима.

"Используя свои вооружения в Украине, в особенности против гражданских, Иран проверяет их эффективность, способность преодолевать противовоздушную оборону, влияние их ударов на общество и масштаб разрушений. Корректировки и изменения после сбора данных иранские инженеры уже вносят в новые модели. Террор должен быть не просто тотальным, но и непрекращающимся – растянутым во времени и невыносимым для гражданского населения", - добавил аналитик.

Это одна из причин, по его словам, почему Израиль не готов продать Украине свои системы ПРО, такие как "Хец".

"Их использование в небе Украины даст Ирану уйму информации о том, как эти системы работают, на что способны и как научиться им противодействовать. Реальные возможности "Хец-3", например, неизвестны. Мы знаем, что в 2019 году Израиль совместно с США успешно провел три секретных испытания "Хец-3", и эти испытания не просто так были секретными.

Израиль меньше всего хотел бы, чтобы Иран знал о реальных возможностях израильских систем ПРО и создавал свои дроны и ракеты с учетом этих знаний. Иран же максимально изучает все случаи перехватов и пытается достать любую информацию по этой теме. Не просто так украинское командование запретило разглашать информацию об успехах и возможностях немецкой IRIS-T SLM, которая показала себя не как эффективная, а как сверхэффективная система перехвата.

Резюмируя: важно понимать, что российско-украинская война для Ирана — это не более чем полигон подготовки своих систем для грядущей войны с Израилем", - пишет Игаль Левин.

Напомним, оккупанты подолжают свозить мобиков на фронт.

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