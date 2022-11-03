Посты в соцсетях о пропавших без вести и пленных военнослужащих вредят им самим и переговорам по их обмену.

Об этом, как пишет Politeka.net, сообщила заместитель Министра обороны Украины Анна Маляр.

«Это опасно! Посты в социальных сетях, которые нередко публикуют родственники, активисты или просто неравнодушные граждане, где на фото изображен без вести пропавший или пленный украинский военнослужащий в военной форме, с указанием фамилии, имени, отчества и военной должности - могут повредить военнослужащему и переговорам по обмену», - предупредила Маляр.

По ее словам, такие посты сопровождаются подписями, вроде: "Это лицо находится в плену, посмотрите, может кто знает или ищет этого человека" или "помолитесь за возвращение" и содержат персональные данные военного.

«Дело в том, что указанное лицо действительно может находиться в плену, но враг при этом считает его гражданским. Или человек может просто скрываться на временно оккупированных территориях и искать возможность вернуться. Обнародуя данные и фото такого человека, вы даете врагу ориентир на поиски», – объяснила Маляр, почему не нужно такого делать.

Заместитель министра обороны Украины призвала помнить, что распространение в соцсетях информации о позывных украинских бойцах, воинских частях и местах их дислокации, об обстоятельствах попадания военнослужащих в плен и т.д. несет угрозу не только самим пленным, но и их побратимам.

Маляр также сообщила, что родственникам пленных или без вести пропавших следует обращаться в Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными, который действует на базе Главного управления разведки Минобороны Украины.

По ее словам, в рамках 29 обменов возвращено уже 1030 украинцев и украинок, находившихся во вражеском плену.

Добавим, что на текущий момент в Украине пропавшими без вести числятся почти семь тысяч человек – все они исчезли в период с 24 февраля по начало ноября 2022 года.

Также напомним, что в Минобороны объяснили "затишье" ВСУ.

Кроме того, Politeka.net писала, что россиянам может понадобиться новая мобилизация.

Также сообщалось, какую тактику может избрать враг в ближайшее время.