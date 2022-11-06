Власти, находившиеся в Донецкой и Луганских областях, проводили политику люмпенизации этого местного населения.

Так считает журналист Любомир Ференс, бравший интервью у коллаборантов.

"Я не ожидал столь низкого уровня относительно понимания ситуации, относительно загнивания человеческих мозгов. Эти люди — это просто люмпен. Они не верят в лучшие условия своей жизни, они не верят в то, что они, как граждане страны, могут что-то изменить. Это для меня стало открытием – какая между нами бездна.

Я думаю, что местные власти, которые были в этих регионах, проводили политику люмпенизации этого местного населения. Может быть, с 2000-х годов. Люди, которые за пачку майонеза могут продать не то, что страну, но и родную маму. Как и что будет на этих деоккупированных землях после полной победы Украины должна решать власть. Но, я думаю, относительно этих регионов, которые были неподконтрольны с 2014 года, Украина должна принять какие-то специальные нормы. Почему я об этом говорю? Именно из-за уровня местного населения, которое там осталось и восемь лет подвергается российской пропаганде.

Пойдут годы, а может, десятилетия, чтобы людей убедить в том, что они украинцы и могут что-то менять в своем государстве, как это делают другие регионы. Я убежден, что образование играет очень важную роль. Я говорю не только о каких-то образовательных процессах, но и о правовом статусе этих территорий. Ибо то, что туда зайдет Украина, проблема не решится в мгновение ока.

Для людей, живших в плену российской пропаганды, должно быть несколько процессов: образовательный, какой-то правовой режим и так далее.

То есть должны параллельно идти образовательный процесс, но пока образование что-то изменит, должен быть какой-то правовой режим. Чтобы слушатели и читатели правильно меня поняли, потому что это можно расценить так, будто там должно быть какое-то гетто, это не должно быть гетто, но я говорю об усиленном режиме, чтобы это выравнять с другими регионами Украины", - считает Любомир Ференс.

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