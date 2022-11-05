Украина готова к НАТО, однако есть ряд причин, которые не позволяют вашему государству стать частью военного блока.

Как передают "Вікна", об этом рассказал американский правоохранитель из спецподразделения по имени Иен, который приехал в Украину учить местных солдат современной тактике ведения боя.

"Я вижу последствия коррупции, местами это видно. Глядя на форму ребят, их экипировку, частично понимаю, что им не дают необходимых базовых вещей для службы. Или эти вещи чрезвычайно низкого качества, не отвечающего средствам, потраченным на них.

Ребята сами мне это рассказывают и говорят, что справиться с этим помогают волонтеры или что-то покупают самостоятельно для себя. Впрочем, средств, выделяемых государством, которые выделяют те же США, их должно было хватить.

Я заключаю, что коррупция существует на местах. К тому же, ребят недостаточно тренируют здесь, в Украине. Какая причина этого мне неизвестна, однако я это вижу. К сожалению, это очень большая проблема. Впрочем, указывать на кого-то конкретно и винить не могу.

Но Украина готова к НАТО. Она была готова много лет назад, когда заявила о своем курсе в НАТО.

Я, как американец, очень хотел бы видеть Украину в НАТО. Если бы это вступление произошло гораздо раньше, не было бы войны с Россией. Они бы не отважились напасть.

Однако есть ряд причин, которые не позволяют вашему государству стать частью военного блока, и их действительно могут объяснить уже сами представители стран-членов НАТО. Среди них, я подозреваю, есть стандарты армии НАТО, до которых Украине очень далеко. Но получить их было нереально с бэкграундом, который был в ВСУ до 2022 года.

Многие годы украинская армия утопала в стандартах еще советского образца. После 2014 года дела улучшились, но нехватка финансов и надежного руководства не дала развиваться как положено.

Сейчас менее чем через год можно увидеть безумный прогресс, однако это все еще не армия НАТО. И в условиях войны она не станет ею быстро и на 100%.

Выход в практической плоскости сейчас – учиться новым стандартам индивидуально, как это делают отдельные подразделения. А потом этот опыт следует передать дальше, пока новое поколение бойцов не будет служить по этим стандартам. Со своей стороны, я все сделаю, чтобы что-нибудь дать украинцам для ускорения этого процесса", - говорит Иен.

Причем русские «птички» стали падать гораздо чаще и этому есть объяснение.

Кроме того, резко возросли потери оккупантов в личном составе.

Тем временем мобики устроили массовый бунт.