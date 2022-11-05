В социальных сетях Залужный редко публикует информацию и фотографии своей личной жизни.
Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный на своей странице в Инстаграм Залужный показал селфи с дочерью Кристиной. «Папина копия», – отреагировали подписчики.
Ранее Залужный искренне поздравил с днем рождения свою жену. Генерал разместил фото, на котором снято вместе с женой Еленой. Пост подписал: «С днем рождения, любимая. Люблю тебя".
Валерий Залужный более 20 лет женат на Елене Залужной. Они очень тепло относятся друг к другу. На всех общих фотографиях Елена и Валерий обнимаются.
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Елена Залужная – финансист. На сайте ВСУ отмечено, что у супругов две дочери.
В одном из интервью Залужный рассказывал, что старшая военная и служит в Киевском гарнизоне, а младшая учится в Одессе и планирует стать врачом. В социальных сетях он редко публикует информацию и фото своей личной жизни. Профиль в Инстаграмме – закрыт. Сообщений там не много – около трехсот. Его подписчики говорят, что основной контент Валерия Залужного в инстаграмме – котики, которых он очень любит в жизни.
Напомним, потери среди оккупантов продолжают стремительно расти.
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