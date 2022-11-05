В социальных сетях Залужный редко публикует информацию и фотографии своей личной жизни.

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный на своей странице в Инстаграм Залужный показал селфи с дочерью Кристиной. «Папина копия», – отреагировали подписчики.

Ранее Залужный искренне поздравил с днем ​​рождения свою жену. Генерал разместил фото, на котором снято вместе с женой Еленой. Пост подписал: «С днем ​​рождения, любимая. Люблю тебя".

Валерий Залужный более 20 лет женат на Елене Залужной. Они очень тепло относятся друг к другу. На всех общих фотографиях Елена и Валерий обнимаются.

Елена Залужная – финансист. На сайте ВСУ отмечено, что у супругов две дочери.

В одном из интервью Залужный рассказывал, что старшая военная и служит в Киевском гарнизоне, а младшая учится в Одессе и планирует стать врачом. В социальных сетях он редко публикует информацию и фото своей личной жизни. Профиль в Инстаграмме – закрыт. Сообщений там не много – около трехсот. Его подписчики говорят, что основной контент Валерия Залужного в инстаграмме – котики, которых он очень любит в жизни.

Напомним, потери среди оккупантов продолжают стремительно расти.

Также сообщалось, что украинская патриотка оказалась шпионкой.

Кроме того, Politeka.net писала, что болезнь Путина прогрессирует.