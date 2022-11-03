Соответствующий кадр уже появился в Сети, пишет Politeka.net.

Также появилась пока неподтвержденная информация, что оккупанты сняли свои блокпосты в Чернобаевке, Белозерке и на Острове в Херсоне.

Тем временем гауляйтеры сообщают о «прилётах» по зданию администрации оккупированной Голой Пристани, Херсонской области.

Здание почти полностью разрушено.

Как и катера, которые стояли возле Антоновского моста в Херсоне.

«Только вплавь теперь, ребята», - штутят местные относительно оставшихся в городе оккупантов.

В свою очередь коллаборант Кирилл Стремоусов, которого российские оккупанты назначили "заместителем главы" оккупационной администрации оккупированной части Херсонщины, на фоне тюков с вещами записал новое видеообращение.

Предатель утверждает, что ситуация стабильная и «в городе пока все в порядке» и скорее всего «наши войска будут уходить на левый берег Херсонской области». Также он призвал жителей города «максимально быстро уходить на левый берег".

«Всё под контролем, никакой паники нет, но вещи на всякий случай гауляйтер решил собрать», «Урод гауляйтер, наши партни рядом! Верим в ЗСУ», «Он теперь в машине живёт? Раньше под мостом. Прогресс», «Никакой панике нет, всё идёт по плану. ВСУ уже близко, ждите. Слава Украине», - комментируют в сети новое появление Стремоусова.

Также пользователи соцсетей подозревают, что оккупанты задумали что-то подлое, а непросто решили сбежать из Херсона.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский завил, что россияне Херсон просто так не оставят.

«Я не вижу, чтобы они бежали из Херсона. Это информационная атака. Я не могу разглашать все. Это атака, чтобы мы пошли туда, забрали людей из других опасных направлений туда. Это была их информационная операция. Они не готовы оставить Херсон», - говорил президент.

Также в Сети появились кадрі, на которых запечатлена реакция жителей Херсона на исчезновение оккупантов на одном из блокпостов. Люди аплодируют и кричат "Браво!".

Напомним, также сообщалось, что битва за Херсон все ближе.

Кроме того, Politeka.net писала, что россия вслед за мобиками перебрасывает в Беларусь инженерные войска.

Также сообщалось, почему россияне готовятся к отводу артиллерии из-под Херсона.