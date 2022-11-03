Российская и белорусская пропаганды сделали очень многое для того, чтобы поссорить белорусский и украинский народы.

Об этом в интервью «Украинской правде» заявила лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская.

Политик уверена, что перепалки в соцсетях между украинцами и белорусами – это результат работы российской пропаганды. Также Тихановская сообщила о чувстве стыда за то, что с территории Беларуси в Украину летят ракеты, что режим Лукашенко пропустил российские войска через границу.

«Надо стараться понять белорусов. Я понимаю, что это очень сложно сейчас, потому что когда тебе на голову падают ракеты, сложно ответить на вопрос: "Белорусы, почему вы не выходите?".

Для этого надо смотреть, копать на годы назад, понимать, как строилась эта диктатура в нашей стране. Понимать, что Украина как нация все-таки шагнула далеко вперед в отличие от белорусов, чья национальная идентичность затаптывалась, уничтожалась», - подчеркнула Тихановская.

По словам политика, у белорусов только сейчас открылись глаза на то, как важна национальная идентичность. Оппозиционерка также подчеркнула, что необходимо терпение для того, чтобы объяснить, что на самом деле происходило в Беларуси и почему у людей нет возможности устраивать массовые протесты.

Тихановская также заверила, что белорусы на стороне Украины.

«Думаю, что украинцы больше все-таки понимают белорусов и не распространяют эти жалкие пропагандистские нарративы, что "белорусы за Лукашенко", что белорусы терпилы, молчаливые», - подчеркнула Тихановская.

Политик также подчеркнула, что она гордится белорусами, которые воюют на территории Украины против оккупантов и что они в некой мере «отстаивают лицо белорусов в этой войне».

Напомним, Тихановская также сообщила, что для российской пропаганды важно перессорить украинцев и белорусов.

Тем временем режим Лукашенко продолжает отправлять в россию боеприпасы и военную технику.

Также Politeka.net писала о российских истребителях и ракетах "Кинжал" на территории Беларуси.