Трагическое известие сообщила на своей странице в Facebook журналистка Марина Кинах.

"Как страшно, как больно, когда из жизни уходят молодые, талантливые, жизнерадостные люди... Наталочка, милая, как же так... Всегда меня поздравляла со всеми праздниками, дарила диски со своими песнями, звонила и интересовалась моей жизнью и рассказывала о себе... Плачу … Не могу поверить… RIP 🙏🙏🙏", - написала Марина.

По словам журналистки, Романенко ушла из жизни 2 ноября. Причину смерти не раскрывают.

Наталья Романенко была певицей и автором песен. Среди ее самых известных композиций - "Кохаю тебе", "Любимые глаза", "Подснежники", "Заметай зима", "Февраль" и другие. У артистки остался муж и двое детей.

Украинцы в комментариях выражают соболезнования: "И я не могу поверить... просто не могу... одну из моих первых песен она записала много - много лет назад и сотворила из нее настоящее чудо. Такая яркая, добрая девушка... Боже", " О Боже.....шок просто.....я также была знакома с Натальей.....Вечная память", " Господи…Наталочка…Как?Что произошло?", "Почему так? Господи! Зачем забираешь самых лучших...Боль и слезы... Соболезнования родным и близким людям".

Напомним, знаменитая актриса ушла из жизни за день до юбилея.

Также сообщалось о смерти выдающейся певицы. В семье рассказали, что это произошло во сне.

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