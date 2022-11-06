28-летняя Анастасия Яровая похоронила любимого Виталия Полищука 13 мая. В тот день провести в последний путь хмельнитчанина пришли немало людей.

Свою историю девушка рассказала "Всім".

Когда Виталий решил стать на защиту страны, Анастасия поддержала мужа и даже хотела идти вместе с ним.

Она рассказывает, что за несколько недель до полномасштабного вторжения Виталий Полищук записался в школу снайперов. 24 февраля он должен сдавать экзамен. Однако в то утро события развернулись совсем иначе.

"24 февраля я была на больничном, поскольку у меня было подозрение на COVID-19. Около 5 утра меня разбудил Виталик. Говорит: "Война". Я ответила, что у нас война длится уже восьмой год. Тогда он сказал, что Киев бомбят "У меня был шок. Я просто в это не верила. Хотя он как раз наоборот. Даже ходил на курс снайперов".

В тот же день, 24 февраля, Виталик пошел в военкомат. Я вместе с ним. Говорю: "Ты идешь, а я почему не могу?" У меня даже была практика стрельбы. Но потом мы решили, что кто-то один должен оставаться здесь, в тылу. Так он и записался в нашу терроборону, – говорит Анастасия.

После этого Виталий приехал домой и собрал всё необходимое. Дальше отправился на базу в Хмельницком. С того дня Настя виделась с мужем не часто, тогда как это позволяли обстоятельства.

Круто изменилось все с марта. Тогда Виталий Полищук отправился в Пирятино Полтавской области. С супругой они периодически созванивались. А когда их батальон стал базироваться на Донбассе – общаться стали реже. Настя вспоминает, что Виталий всегда звонил по утрам или в обед. Когда звонков не было, не обходилось без волнения.

Посетить любимого Анастасия смогла в апреле вместе с волонтерами. Это была их последняя встреча с мужем. Настя признается: предчувствовала, что что-то может случиться.

"Очень тяжело было в начале мая. По ним были серьезные обстрелы. Пока с ним не было связи, я очень переживала. Думала, не ранен ли. 8 мая мы с ним переписывались. Тогда я заказала магнолии. Хотела их посадить в честь "Нашей победы. Об этом я и рассказывала Виталию. На следующее утро он мне не отписывал и не звонил. Помню, что тогда я поехала покупать семена кукурузы и гороха. Около 15 часов я приехала домой. Мне позвонил неизвестный номер. Только я его позвонила". - сразу поняла, что что-то не то, это был Виталик взводный, он сообщил, что Виталик погиб, - со слезами на глазах вспоминает Настя.

Виталий Полищук погиб 9 мая в Донецкой области. На прощание с любимым, Анастасия обратилась ко всем собравшимся. По ее словам, было невозможно сдержать слез. Стоя у гроба с мужем, Настя призвала делать все ради победы страны. Чтобы смерть ее мужа и других таких же воинов не была напрасной.

"Я сегодня осталась одна. Его мама осталась одна и бабушка. Но вместо него у них теперь я. И я буду их поддерживать. Я хочу попросить вас, чтобы смерть моего Виталика и смерти других воинов были не зря. Страну спасет только искренность и желание менять я вас прошу, чтобы в вашем сердце теплилась любовь к своей стране и семье.Виталик таким был.он учил меня, а я его учила. обыденность: улыбки, прикосновение руки к руке.Мы стремились мало, но были готовы отдавать много.Я знаю, что я сильна.Я достойна жена достойного воина.Виталик рядом со мной. Он держит меня за плечи, я это чувствую, - сказала тогда Анастасия.