По данным следствия, пьяный мужчина на "Mercedes Vito" на полном ходу сбил 13-летнюю девочку.
Об этом сообщает прокуратура Закарпатья.
Девочка с подругой как раз двигались по обочине в попутном направлении.
После ДТП, житель села Колочава оставил ребенка на дороге и не оказав никакой помощи, поехал дальше. От полученных травм девочка погибла на месте аварии. Мужчину же вскоре задержали по месту его жительства.
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Трагедия произошла 11 сентября в селе Синевир, где и проживала потерпевшая. Сейчас обвиняемому избрана мера пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога, который действует в отношении его и сейчас.
Напомним, мобики устроили бунт в России из-за невыплаты обещанных денег.
Тем временем количество ликвидированных оккупантов растет с каждым днем.
Кроме того, Politeka.net писала, что в Москве начали готовить бомбоубежища.