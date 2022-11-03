По данным следствия, пьяный мужчина на "Mercedes Vito" на полном ходу сбил 13-летнюю девочку.

Об этом сообщает прокуратура Закарпатья.

Девочка с подругой как раз двигались по обочине в попутном направлении.

После ДТП, житель села Колочава оставил ребенка на дороге и не оказав никакой помощи, поехал дальше. От полученных травм девочка погибла на месте аварии. Мужчину же вскоре задержали по месту его жительства.

Трагедия произошла 11 сентября в селе Синевир, где и проживала потерпевшая. Сейчас обвиняемому избрана мера пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога, который действует в отношении его и сейчас.

Напомним, мобики устроили бунт в России из-за невыплаты обещанных денег.

Тем временем количество ликвидированных оккупантов растет с каждым днем.

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