Российский пропагандист Сергей Мардан пояснил, зачем россия бомбит гражданские объекты в Украине.
На это обратил внимание журналист Денис Казанский.
"По словам пропагандиста, никакая борьба с фашизмом тут не при чем. Просто таким образом россия карает украинцев за желание вступить в Евросоюз. Мардан говорит, что европейский выбор должен ассоциироваться у украинцев с разрухой и войной, чтобы на этом фоне русский мир выглядел для нас лучшей альтернативой и мы согласились покориться россии от безысходности.
Просто эталонный пример логики русских нацистов. Прекрасно осознавая, что русский мир - это говно, с которым ни один ноормальный народ добровольно ассоциироваться не захочет, они пытаются заставить принять русский мир насилием и шантажом.
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Этот монолог можно в учебниках печатать, настолько точно он отражает суть россии, ее режима и ее национальной идеи", - считает Казанский.
Напомним, мобики устроили бунт в России из-за невыплаты обещанных денег.
Тем временем количество ликвидированных оккупантов растет с каждым днем.
Кроме того, Politeka.net писала, что в Москве начали готовить бомбоубежища.