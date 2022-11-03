Российский пропагандист Сергей Мардан пояснил, зачем россия бомбит гражданские объекты в Украине.

На это обратил внимание журналист Денис Казанский.

"По словам пропагандиста, никакая борьба с фашизмом тут не при чем. Просто таким образом россия карает украинцев за желание вступить в Евросоюз. Мардан говорит, что европейский выбор должен ассоциироваться у украинцев с разрухой и войной, чтобы на этом фоне русский мир выглядел для нас лучшей альтернативой и мы согласились покориться россии от безысходности.

Просто эталонный пример логики русских нацистов. Прекрасно осознавая, что русский мир - это говно, с которым ни один ноормальный народ добровольно ассоциироваться не захочет, они пытаются заставить принять русский мир насилием и шантажом.

Этот монолог можно в учебниках печатать, настолько точно он отражает суть россии, ее режима и ее национальной идеи", - считает Казанский.

Напомним, мобики устроили бунт в России из-за невыплаты обещанных денег.

Тем временем количество ликвидированных оккупантов растет с каждым днем.

Кроме того, Politeka.net писала, что в Москве начали готовить бомбоубежища.