Украинский журналист и телеведущий Андрей Охримович ушел из жизни на 66-летии жизни.

Об этом в своем Фейсбуке сообщил писатель и журналист 5 канала Олег Криштопа.

"Великий человек, великий поэт. Основатель и первый ведущий исторического проекта "Машина времени". Автор проекта "Далее будем на УТ-1 и фразы "Держите пыль сухим". Сейчас без света завтра напишу больше. Просьба помочь бывшей жене на похороны», — написал Криштопа.

"Любите Украину - держите прах сухим", - с этой фразой Андрей Охримович обращался к телезрителям в конце каждой программы "Машина времени".

Напомним, всего за одну ночь в Киевской области трагически погибли три человека.

Также сообщалось, что молодой парень в Киевской области лишил жизни родную мать.

Кроме того, Politeka.net писала, что водитель актера Андрей Данилко спасся от оккупантов.