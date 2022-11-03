Украинский журналист и телеведущий Андрей Охримович ушел из жизни на 66-летии жизни.
Об этом в своем Фейсбуке сообщил писатель и журналист 5 канала Олег Криштопа.
"Великий человек, великий поэт. Основатель и первый ведущий исторического проекта "Машина времени". Автор проекта "Далее будем на УТ-1 и фразы "Держите пыль сухим". Сейчас без света завтра напишу больше. Просьба помочь бывшей жене на похороны», — написал Криштопа.
"Любите Украину - держите прах сухим", - с этой фразой Андрей Охримович обращался к телезрителям в конце каждой программы "Машина времени".
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