Об этом, как пишет Politeka.net, Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил в телефонном разговоре с Верховным главнокомандующим Объединенных вооруженных сил НАТО в Европе и командующим ВС США в Европе генералом Кристофером Каволи.

"Обсудили ситуацию на фронте. Она напряженная, однако контролируемая. Противник втрое увеличил интенсивность боевых действий на отдельных участках фронта – до 80 атак ежедневно. Благодаря мужеству и мастерству наших воинов мы держим оборону", – подчеркнул Залужный.

ВСУ, техника

Также собеседники обсудили ракетные атак России и применение ударных беспилотников.

"Наши партнеры понимают необходимость поставки Украине систем противоракетной и противовоздушной обороны и прилагают к этому значительные усилия", – заверил Залужный.

Популярные статьи сейчас

Ситуация критическая: как правильно пользоваться электроэнергией после обстрелов, обнародован график

Женщина не выжила после встречи с возлюбленным своей дочери: подробности новой трагедии на Киевщине

Звезда "Кріпосної" Сагайдачная разорвала дружбу с Байрак и назвала причину: "Оксана заблокирована..."

В Минобороны объяснили "затишье" ВСУ, где ситуация сложнее всего: "Мы готовимся к..."

Звезда "Зважені та щасливі" и экс-жена Узелкова Боржемская поразила откровением об абьюзе: "Я заметила..."
Показать еще

Добавим, ранее об обострении ситуации на фронте, в частности, также заявили аналитики Американского института изучения войны.

фронт, война, бои, поле боя

Так, констатировалось, что войска РФ атакуют сразу на нескольких направлениях, вблизи Угледара они пытаются окружить подразделения ВСУ.

По данным аналитиков, в 13-километровой зоне в районе Бахмута - вблизи поселка Опытное и города Соледар, подразделения ЧВК "Вагнера" пытаются прорвать украинскую оборону. В сети появились кадры с геолокацией в пгт Зайцево, на которых зафиксирован ближний бой между Силами обороны и "вагнеровцами".

Напомним, что в Генштабе ВСУ сообщали, что оккупанты наступают сразу на трех направлениях - на Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском.

Подчеркнем, что наступают и украинские защитники. Об этом в своем традиционном обращении сказал президент Украины Владимир Зеленский.

"Что касается фронта – ребята вперед идут. Что касается зерна – суда идут. Что касается оккупантов – то они также... за кораблями!", - сказал Зеленский в своем вечернем обращении 3 ноября.

Также напомним, что в Генштабе рассказали о ситуации на Бахмутском направлении.

Кроме того, Politeka.net писала, что вслед за мобиками россия отправила в Беларусь инженерные войска.