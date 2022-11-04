Об этом, как пишет Politeka.net, Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил в телефонном разговоре с Верховным главнокомандующим Объединенных вооруженных сил НАТО в Европе и командующим ВС США в Европе генералом Кристофером Каволи.

"Обсудили ситуацию на фронте. Она напряженная, однако контролируемая. Противник втрое увеличил интенсивность боевых действий на отдельных участках фронта – до 80 атак ежедневно. Благодаря мужеству и мастерству наших воинов мы держим оборону", – подчеркнул Залужный.

Также собеседники обсудили ракетные атак России и применение ударных беспилотников.

"Наши партнеры понимают необходимость поставки Украине систем противоракетной и противовоздушной обороны и прилагают к этому значительные усилия", – заверил Залужный.

Добавим, ранее об обострении ситуации на фронте, в частности, также заявили аналитики Американского института изучения войны.

Так, констатировалось, что войска РФ атакуют сразу на нескольких направлениях, вблизи Угледара они пытаются окружить подразделения ВСУ.

По данным аналитиков, в 13-километровой зоне в районе Бахмута - вблизи поселка Опытное и города Соледар, подразделения ЧВК "Вагнера" пытаются прорвать украинскую оборону. В сети появились кадры с геолокацией в пгт Зайцево, на которых зафиксирован ближний бой между Силами обороны и "вагнеровцами".

Напомним, что в Генштабе ВСУ сообщали, что оккупанты наступают сразу на трех направлениях - на Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском.

Подчеркнем, что наступают и украинские защитники. Об этом в своем традиционном обращении сказал президент Украины Владимир Зеленский.

"Что касается фронта – ребята вперед идут. Что касается зерна – суда идут. Что касается оккупантов – то они также... за кораблями!", - сказал Зеленский в своем вечернем обращении 3 ноября.

Также напомним, что в Генштабе рассказали о ситуации на Бахмутском направлении.

Кроме того, Politeka.net писала, что вслед за мобиками россия отправила в Беларусь инженерные войска.