На временно захваченных территориях оккупанты продолжают нарушать нормы Международного гуманитарного права, законы и обычаи ведения войны.

Так, согласно сообщению Генштаба ВСУ, в населенном пункте Пески Старобельского района Луганской области представители так называемой военной комендатуры провели фильтрационные мероприятия против местного населения.

Около 30 граждан похищены и вывезены в неизвестном направлении.

Такие же мероприятия проводятся в населенных пунктах вдоль автодороги Олешки – Новая Каховка Херсонской области.

Кроме того, по автодорогам Херсонщины отмечается усиленное движение грузовых и легковых автомобилей с награбленным имуществом. Значительные ограбления совершаются в Бериславе и близлежащих населенных пунктах.

В частности, из предприятий обслуживания электросетей вывозится имущество и ремонтная база. В населенном пункте Тополовка российские оккупанты используют в качестве "живого щита" местную школу и детский сад - там разместилось до трехсот вражеских солдат с техникой.

Тем временем в Сети появились фото заброшенных российских блокпостов в оккупированном Херсоне.

Отмечается, что вообще на херсонских улицах движение минимальное, город выглядит опустевшим.

Однако демонстративный отвод войск из Херсона может быть ловушкой для украинских войск.

В свою очередь международное разведывательное сообщество InformNapalm отмечает, что тиражирование российскими тлг-каналами новостей об исчезновении российского флага на админздании Херсона – это примитивное ИПСО, созданное по базовым принципам рефлексивного контроля.

«Рашисты понимают, что рано или поздно им придется бежать из Херсона, но их единственный шанс как-то перехватить военную инициативу – это спровоцировать к преждевременному наступлению. Украинская разведка полностью понимает и читает замысел врага, поэтому российские информационные действия не находят успеха, а наоборот – добавляют неопределенности и панических настроений в среде коллаборантов», – подчеркнули в сообществе.

Напомним, оккупанты активно делают вид, что якобы бегут из Херсона.

Также сообщалось об обострении ситуации на фронте.

Кроме того, Politeka.net писала, что россиянам скоро может потребоваться новая мобилизация.