Несмотря на публичные заявления российских властей о прекращении мобилизации, внутри идёт подготовка к второй волне.

По словам источников издания «Верстка», вторая волна может начаться уже зимой.

Другой источник пояснил, что период до Нового года путинская администрация решила использовать для «эмоциональной разгрузки населения», однако в окончание мобилизации никто не верит.

«Ясно, что люди понадобятся ещё, неясно только, сколько их будет», - цитирует издание собеседника.

Правительство тем временем занимается переоснащением и модернизацией военкоматов, а в самих военкоматах продолжается работа по уточнению списков военнообязанных. Такие же процессы идут в крупных компаниях.

Комментируя эти данные, россияне констатируют, что к этому привело раболепие народа и с ужасом отмечают, что мобилизация может длиться бесконечно:

«Вполне ожидаемо, Путину нужно больше мяса», «К чему привело раболепие. Этот беспредел будет длиться бесконечно», «Страна терпил. Вы отдали своих лучших людей в тюрьмы. Умывайтесь теперь и молчите!», «Лучших убили, второго Немцова уже не будет. Ковид, война, далее голодные бунты и гражданская война внутри страны. Терпите дальше, генетические рабы, что боятся свободы больше смерти», «Сколько будет идти война, столько будет идти и мобилизация. Очевидный неоспоримый факт. К великому горю. Эта война убивает не только Украину. Будь она проклята и все, кто ее приветствует. Бумеранг уже летит в Россию», «Дед стареет и впадает в маразм, а система выстроена так, что не может в ней быть людей умнее него».

Добавим, ранее украинские эксперты также сообщали, что мобилизация в россии не закончится – «мобики» на украинской территории стремительно гибнут.

Также сообщалось, что украинцы раскусили подлый план оккупантов, которые якобы бегут из Херсона.

Кроме того, Politeka.net писала, почему в соцсетях нельзя публиковать информацию о попавших в плен или пропавших без вести бойцов ВСУ.