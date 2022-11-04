Как сообщает The Times со ссылкой на источник в российском правительстве, єтими людьми были секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев и директор ФСБ Александр Бортников.

Помимо этих людей, на решение Путина о начале войны повлиял миллиардер Юрий Ковальчук.

Так, утверждается, что в конце лета 2021 Патрушев и Бортников приняли окончательное решение о вторжении на территорию Украины, считая, что Путину уже 70 лет и за время его правления нужно "решить украинский вопрос" и "западную агрессию". Приняв решение, представители силового блока Кремля, начали готовиться к войне и убеждать Путина в ее необходимости.

При этом Шойгу был "колеблющимся исполнителем", а большинство российских элит вообще не знали о подготовке к наступлению.

По словам давнего друга семьи Путина, имя которого The Times не раскрывает, большинство членов Совбеза РФ о начале войны якобы узнали только 21 февраля. При этом некоторые продолжали верить, что никакого вторжения не будет и Путин блефует.

Напомним, в Кремле готовятся ко второй волне мобилизации.

Также сообщалось, что оккупанты делают вид, что бегут из Херсона, но украинская разведка раскусила их подлый план.

Кроме того, Politeka.net писала, что ситуация на фронте обострилась, россияне наступают.