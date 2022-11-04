Так, в своем новом потоке мыслей, изложенных в соцсетях, Медведев, в частности, пишет: «Мы слушаем слова Создателя в наших сердцах и повинуемся им. Эти слова и дают нам священную цель. Цель остановить верховного властелина ада, какое бы имя он ни использовал – Сатана, Люцифер или иблис. Ибо его цель – погибель. Наша цель – жизнь. Его оружие – затейливая ложь».

При этом бывших партнеров, которые отвернулись от россии после того, как она начала кровавую и жестокую войну против Украины, Медведев назвал «прихлебателями и прилипалами».

«Свалили за тридевять земель трусливые предатели и алчные перебежчики – пусть сгниют их кости на чужбине», - пишет Медведев.

Комментируя этот очередной поток сознания, даже российский пользователи соцсетей отметили, что это ахинея и предположили, что Медведев злоупотребляет боярышником.

«А боярышник-то паленый», «Косит под дурака, чтоб потом смягчить себе участь», «Белочка», «Как он президентом работал? У них там медкомиссия хоть какая-то есть при назначении на такие посты?», «Постоянно ищут себе оправдания, убеждают себя, что они не злодеи. Жалкое зрелище», «Его надо лечить на полном серьезе. Это уже не смешно», «Опять не закусывал», «Мракобес», «Медведев как будто в компьютерные игры переиграл, такую чушь несёт прости господи - выглядит как фанатик религиозного культа», «Кукуха уехала окончательно», "Это пи..., я тут живу", "Какая дичь!".

Напомним, в Кремле готовятся ко второй волне мобилизации – россияне в панике.

Также сообщалось, что журналисты раскрыли имена тех, кто убедил Путина напасть на Украину.

Кроме того, Politeka.net писала, что ситуация на фронте обострилась.