На обсуждения в соцсетях потерь среди оккупантов обратил внимание телеграм-канал «Русский борщ».
Так, российские морские пехотинцы делятся в соцсетях подробностями боев на Донецком направлении. В армии, вероятно, началась острая нехватка снарядов.
"Или страна будет массово делать 122 мм снаряды, или будет массово делать гробы...", - обсуждают оккупанты.
На этот вывод их натолкнула "практически "завершившаяся" операция по захвату всего одного поселка, «который за два дня унес больше жизней морских пехотинцев, чем первая Чечня».
Ситуация критическая: как правильно пользоваться электроэнергией после обстрелов, обнародован график
Триколор исчез, блокпосты опустели, а Стремоусов записал обращение: ситуация на Херсонщине изменилась
Глущенко из "Дизель шоу" вышла на связь и призналась, где пропадала долгое время: "Но надо же..."
Звезда "Кріпосної" Сагайдачная разорвала дружбу с Байрак и назвала причину: "Оксана заблокирована..."
Звезда "Зважені та щасливі" и экс-жена Узелкова Боржемская поразила откровением об абьюзе: "Я заметила..."
Тем временем Генштаб ВСУ обнародовал новые данные о потерях оккупантов на украинской территории.
Так, за последние сутки ВСУликвидировали еще 840 российских солдат. Общее количество убитых в настоящее время составляет 74 840 человек
Наибольшие потери в течение суток вражеская армия понесла на Лиманском и Авдеевском направлениях.
Отметим, главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный ранее заявил, что за время полномасштабной агрессии Защитниками Украины уничтожено в два раза больше самолётов россии, чем потеряно советским союзом за 10 лет войны в Афганистане — 278 самолётов россии в Украине против 118 советских самолётов в Афганистане.
Эта война является таким же позором для россии и станет причиной ее разрушения, - подчеркнул Залужный.
Добавим, что за последнее время потери в рядах оккупантов резко возросли, и этому есть причины.
Также стало известно, что в Кремле начали готовиться ко второй волне мобилизации.
Кроме того, Politeka.net писала, что Медведев опозорился новой порцией ахинеи.