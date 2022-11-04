Бои за один поселок на Донбассе унесли жизней российских морпехов больше, чем первая Чеченская война.

На обсуждения в соцсетях потерь среди оккупантов обратил внимание телеграм-канал «Русский борщ».

Так, российские морские пехотинцы делятся в соцсетях подробностями боев на Донецком направлении. В армии, вероятно, началась острая нехватка снарядов.

"Или страна будет массово делать 122 мм снаряды, или будет массово делать гробы...", - обсуждают оккупанты.

На этот вывод их натолкнула "практически "завершившаяся" операция по захвату всего одного поселка, «который за два дня унес больше жизней морских пехотинцев, чем первая Чечня».

Тем временем Генштаб ВСУ обнародовал новые данные о потерях оккупантов на украинской территории.

Так, за последние сутки ВСУликвидировали еще 840 российских солдат. Общее количество убитых в настоящее время составляет 74 840 человек

Наибольшие потери в течение суток вражеская армия понесла на Лиманском и Авдеевском направлениях.

Отметим, главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный ранее заявил, что за время полномасштабной агрессии Защитниками Украины уничтожено в два раза больше самолётов россии, чем потеряно советским союзом за 10 лет войны в Афганистане — 278 самолётов россии в Украине против 118 советских самолётов в Афганистане.

Эта война является таким же позором для россии и станет причиной ее разрушения, - подчеркнул Залужный.

Добавим, что за последнее время потери в рядах оккупантов резко возросли, и этому есть причины.

Также стало известно, что в Кремле начали готовиться ко второй волне мобилизации.

Кроме того, Politeka.net писала, что Медведев опозорился новой порцией ахинеи.