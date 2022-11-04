Об этом заявил военный эксперт Владислав Селезнев в интервью Obozrevatel, добавив, что хочет обратить внимание на три фамилии.
«Курт Волкер, Бен Ходжес, бывший командующий войсками США в Европе, ныне один из самых авторитетных военных экспертов, и генерал Буданов, руководитель военной разведки. Все они буквально в один голос говорят о том, что до конца весны 2023 года Российская Федерация на территории Украины будет свергнута», - заявил Селезнев, добавив, что украинские Силы обороны выйдут на границы 1991 года.
Эксперт выразил уверенность в том, что ни Волкер, ни Ходжес не согласовывали друг с другом свои тезисы, следовательно, есть общее понимание тенденций происходящего.
По его словам, учитывая поддержку украинских сил обороны, а также мотивацию и подготовку к деоккупации всех территорий нашей страны – очевидно, что все результаты будут достигнуты к концу весны 2023-го.
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Комментируя попытки путинской армии усилить давление на украинских защитников, Селезнов заверил, что перспективы у врага призрачны.
«Путинской армии несложно набрать человеческие ресурсы в пределах частичной или масштабной мобилизации, но у них уже возникают серьезные проблемы с вооружением», - пояснил Селезнев, добавив, что противник отправляет на войну слабо подготовленных, чаще всего необученных и не прошедших через боевое слаживание россиян, не обеспеченных защитой, техникой, вооружением и боеприпасами.
Напомним, в Кремле готовятся ко второй волне мобилизации, россияне в панике.
Также сообщалось, что оккупанты обсуждают свои серьезные потери, ВСУ их просто перемалывают.
Кроме того, Politeka.net писала, что украинцы раскусили подлую задумку россиян в Херсоне.