Украинские Силы обороны выйдут на границы 1991 года, и это произойдет не через годы, а уже в 2023 году.

Об этом заявил военный эксперт Владислав Селезнев в интервью Obozrevatel, добавив, что хочет обратить внимание на три фамилии.

«Курт Волкер, Бен Ходжес, бывший командующий войсками США в Европе, ныне один из самых авторитетных военных экспертов, и генерал Буданов, руководитель военной разведки. Все они буквально в один голос говорят о том, что до конца весны 2023 года Российская Федерация на территории Украины будет свергнута», - заявил Селезнев, добавив, что украинские Силы обороны выйдут на границы 1991 года.

Эксперт выразил уверенность в том, что ни Волкер, ни Ходжес не согласовывали друг с другом свои тезисы, следовательно, есть общее понимание тенденций происходящего.

По его словам, учитывая поддержку украинских сил обороны, а также мотивацию и подготовку к деоккупации всех территорий нашей страны – очевидно, что все результаты будут достигнуты к концу весны 2023-го.

Комментируя попытки путинской армии усилить давление на украинских защитников, Селезнов заверил, что перспективы у врага призрачны.

«Путинской армии несложно набрать человеческие ресурсы в пределах частичной или масштабной мобилизации, но у них уже возникают серьезные проблемы с вооружением», - пояснил Селезнев, добавив, что противник отправляет на войну слабо подготовленных, чаще всего необученных и не прошедших через боевое слаживание россиян, не обеспеченных защитой, техникой, вооружением и боеприпасами.

Напомним, в Кремле готовятся ко второй волне мобилизации, россияне в панике.

Также сообщалось, что оккупанты обсуждают свои серьезные потери, ВСУ их просто перемалывают.

Кроме того, Politeka.net писала, что украинцы раскусили подлую задумку россиян в Херсоне.