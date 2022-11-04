Такое мнение высказал военный эксперт Владислав Селезнев в интервью Obozrevatel.
«Некоторые исторические события повторяются на уровне абсурда. События 1914 г., когда началась война с участием русской армии. К тому времени она привела к уничтожению царского режима, ликвидации Российской империи и созданию из ее обломков совершенно нового государственного образования», - подчеркнул Селезнев.
Эксперт предположил, что реализация такого варианта вполне допустима и на обломках россии будет создано несколько независимых государственных образований, созданных по нацпризнаку.
Что касается развития событий на фронте, то, по его словам, на Херсонском направлении оккупанты продолжают наращивать силы.
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«Россияне по-прежнему пытаются насытить личным составом боевые порядки действующей на правом берегу Днепра российской оккупационной армии в нижнем его течении. Это Херсон и пригород, районы, прилегающие к городу. Там уже более 32 тысяч российских солдат», - рассказал эксперт, добавив, что увеличение личного состава связано с привлечением "чмобиков".
Но, говорит Селезнев, на Херсонском направлении ВСУ имеют преимущество в артиллерийских средствах.
«Поэтому эти 32 тысячи российских солдат и офицеров, действующих на правом берегу Днепра, планомерно, системно будут превращаться в "хороших двухсотых россиян"», - предсказал Селезнов.
Единственный шанс выжить для оккупантов – это сбежать на левый берег.
Эксперт напомнил, что уже даже украинский Генеральный штаб заявляет о том, что у украинских сил обороны преимущество в артиллерии на южном фланге российско-украинского фронта.
"Буквально два месяца назад мы об этом даже говорить не могли, потому что в тот период российская армия имела тотальное преимущество по средствам артиллерийского поражения по всей линии фронта", - напомнил Селезев.
В свою очередь аналитики Американского института изучения войны отмечают, что российская армия бессмысленно тратит свои человеческие ресурсы, в частности недавно мобилизованные силы, в атаках на Донбассе.
Так, оккупанты преждевременно бросили в наступление недостаточную концентрацию мобилизованных военнослужащих в районе Бахмута и Угледара, растратив свежий ресурс мобилизованного личного состава на незначительные успехи в направлении несущественных в оперативном плане населенных пунктов, отмечают в ISW.
Российские источники также признают, что темпы продвижения их сил в районе Угледара слишком медленные из-за действий ВСУ и осенней грязи.
Также напомним, что оккупанты в панике обсуждают свои потери на украинской земле.
Тем временем в Кремле готовятся ко второй волне мобилизации.
Кроме того, сообщалось о подлом замысле оккупантов, которые якобы бегут из Херсона.