Российская армия готовилась к молниеносной войне класса блицкриг и затяжную, континентального масштаба войну ни российская экономика, ни общество не извлекают.

Такое мнение высказал военный эксперт Владислав Селезнев в интервью Obozrevatel.

«Некоторые исторические события повторяются на уровне абсурда. События 1914 г., когда началась война с участием русской армии. К тому времени она привела к уничтожению царского режима, ликвидации Российской империи и созданию из ее обломков совершенно нового государственного образования», - подчеркнул Селезнев.

Эксперт предположил, что реализация такого варианта вполне допустима и на обломках россии будет создано несколько независимых государственных образований, созданных по нацпризнаку.

Что касается развития событий на фронте, то, по его словам, на Херсонском направлении оккупанты продолжают наращивать силы.

«Россияне по-прежнему пытаются насытить личным составом боевые порядки действующей на правом берегу Днепра российской оккупационной армии в нижнем его течении. Это Херсон и пригород, районы, прилегающие к городу. Там уже более 32 тысяч российских солдат», - рассказал эксперт, добавив, что увеличение личного состава связано с привлечением "чмобиков".

Но, говорит Селезнев, на Херсонском направлении ВСУ имеют преимущество в артиллерийских средствах.

«Поэтому эти 32 тысячи российских солдат и офицеров, действующих на правом берегу Днепра, планомерно, системно будут превращаться в "хороших двухсотых россиян"», - предсказал Селезнов.

Единственный шанс выжить для оккупантов – это сбежать на левый берег.

Эксперт напомнил, что уже даже украинский Генеральный штаб заявляет о том, что у украинских сил обороны преимущество в артиллерии на южном фланге российско-украинского фронта.

"Буквально два месяца назад мы об этом даже говорить не могли, потому что в тот период российская армия имела тотальное преимущество по средствам артиллерийского поражения по всей линии фронта", - напомнил Селезев.

В свою очередь аналитики Американского института изучения войны отмечают, что российская армия бессмысленно тратит свои человеческие ресурсы, в частности недавно мобилизованные силы, в атаках на Донбассе.

Так, оккупанты преждевременно бросили в наступление недостаточную концентрацию мобилизованных военнослужащих в районе Бахмута и Угледара, растратив свежий ресурс мобилизованного личного состава на незначительные успехи в направлении несущественных в оперативном плане населенных пунктов, отмечают в ISW.

Российские источники также признают, что темпы продвижения их сил в районе Угледара слишком медленные из-за действий ВСУ и осенней грязи.

Также напомним, что оккупанты в панике обсуждают свои потери на украинской земле.

Тем временем в Кремле готовятся ко второй волне мобилизации.

Кроме того, сообщалось о подлом замысле оккупантов, которые якобы бегут из Херсона.