Как сообщает Sky News, Шольц встретился с председателем КНР в ходе своего однодневного визита в Пекин.

Известно, что два лидера обсудили продолжающийся конфликт, в ходе которого Си сказал, что великие страны должны сотрудничать во времена «перемен и беспорядков».

Журналисты напомнили, что Шольц стал первым лидером G7, посетившим Пекин с начала пандемии COVID-19 и отметили, что его критикуют за поездку в Пекин из-за молчаливой поддержки Китаем России в ее войне против Украины.

Подчеркнем, что накануне своего визита визита Шольц заявил, что Китай должен найти "четкие слова" для России из-за войны против Украины и ядерных угроз. Кацлер также выразил надежду, что Китай повлияет на страну-агрессора.

Добавим, что по официиальным данным, в Германии зарегистрировано более 1 млн беженцев из Украины. В этом году власти страны мобилизуют дополнительно €1,5 млрд для поддержки украинцев, спасающихся от войны.

Напомним также, что несколько лет назад лидер КНР называл Путина свои другом.

«Для китайского народа Путин — искренний и давний друг. А для меня лично Владимир Владимирович — самый близкий друг»,— говорил Си Цзиньпин.

Путин также говорил о Си как о своем друге.

Так, поздравляя председателя КНР Си Цзиньпина с Днем образования республики, лидер Кремля назвал Си дорогим другом.

Напомним, оккупанты в панике обсуждат свои потери в Украине и новую проблему.

Также сообщалось, что Дмитрий Медведев разразился новым бредовым заявлением, высмеяли даже россияне.

Кроме того, Politeka.net писала, что на фронте заметили серьезные изменения.