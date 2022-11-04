Так, в эфире национального телемарафона представитель Восточной группировки войск Вооруженных сил Украины Сергей Череватый рассказал о тяжелых боях на Угледарском направлении.
По его словам, вражеские войска пытаются окружить ВСУ и атаковать в районе Павловки.
Там, по словам Череватого, постоянно идут жестокие бои.
«Идет позиционная война. Где-то у нас было преимущество, где-то у них. Но наши Вооруженные силы удерживают позиции и делают максимум, чтобы нанести удары по технике, уничтожить личный состав врага», - добавил Череватый.
Ранее Череватый также сообщил, что украинские защитники выбивают очень много личного состава и техники россиян.
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«Если у нас зафиксировано в сутки 4-5 направлений вражеских ударов на восточном фронте, то фактически каждый раз противник теряет от шестидесяти до ста человек. Потому мы и видим такую динамику потерь в официальных сводках», - отмечал Череватый.
Такие потери, подчеркивал представитель восточной группировки ВС Украины, не придают противнику мотивации идти вперед.
«Но на Бахмутском и Авдеевском направлениях они пока действуют агрессивно и пытаются прорвать нашу оборону. Даже ценой больших усилий это не удается», - отмечал Череватый.
Также офицер сообщил, что без прибытия новых партий частично мобилизованных россиянам не удалось бы продолжать атаки с такой интенсивностью.
Добавим, что из Донецкой области продолжают эвакуировать мирное население.
Так, уже эвакуированы все жители Марьинки.
В населенном пункте, постоянно находящемся под обстрелами, не осталось ни одного уцелевшего здания
"В течение восьми месяцев полномасштабной войны полицейский экипаж "Белый ангел" помогал людям выехать из-под обстрелов. Сейчас в Марьинке не осталось гражданского населения", - говорится в заявлении Нацполиции.
Между тем в Сети появились кадры с очередным нытьем оккупантов, что их «никто не слышит» и отправляют на фронт без подготовки.
Напомним, оккупанты в соцсетях обсуждают свои огромные потери и новую проблему.
Также сообщалось, что оккупанты ежедневно атакуют до 80 раз.
Кроме того Politeka.net писала, что мобики устроили массовый бунт.