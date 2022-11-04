Так, в эфире национального телемарафона представитель Восточной группировки войск Вооруженных сил Украины Сергей Череватый рассказал о тяжелых боях на Угледарском направлении.

По его словам, вражеские войска пытаются окружить ВСУ и атаковать в районе Павловки.

Там, по словам Череватого, постоянно идут жестокие бои.

«Идет позиционная война. Где-то у нас было преимущество, где-то у них. Но наши Вооруженные силы удерживают позиции и делают максимум, чтобы нанести удары по технике, уничтожить личный состав врага», - добавил Череватый.

Ранее Череватый также сообщил, что украинские защитники выбивают очень много личного состава и техники россиян.

«Если у нас зафиксировано в сутки 4-5 направлений вражеских ударов на восточном фронте, то фактически каждый раз противник теряет от шестидесяти до ста человек. Потому мы и видим такую ​​динамику потерь в официальных сводках», - отмечал Череватый.

Такие потери, подчеркивал представитель восточной группировки ВС Украины, не придают противнику мотивации идти вперед.

«Но на Бахмутском и Авдеевском направлениях они пока действуют агрессивно и пытаются прорвать нашу оборону. Даже ценой больших усилий это не удается», - отмечал Череватый.

Также офицер сообщил, что без прибытия новых партий частично мобилизованных россиянам не удалось бы продолжать атаки с такой интенсивностью.

Добавим, что из Донецкой области продолжают эвакуировать мирное население.

Так, уже эвакуированы все жители Марьинки.

В населенном пункте, постоянно находящемся под обстрелами, не осталось ни одного уцелевшего здания

"В течение восьми месяцев полномасштабной войны полицейский экипаж "Белый ангел" помогал людям выехать из-под обстрелов. Сейчас в Марьинке не осталось гражданского населения", - говорится в заявлении Нацполиции.

Между тем в Сети появились кадры с очередным нытьем оккупантов, что их «никто не слышит» и отправляют на фронт без подготовки.

Напомним, оккупанты в соцсетях обсуждают свои огромные потери и новую проблему.

Также сообщалось, что оккупанты ежедневно атакуют до 80 раз.

Кроме того Politeka.net писала, что мобики устроили массовый бунт.