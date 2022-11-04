В российских войсках из-за низкого морального духа и нежелания воевать начали разворачивать "заградительные отряды" или "блокирующие части". Эти подразделения угрожают расстрелом собственных отступающих солдат. Об этом сообщила разведка Министерства обороны Великобритании.
В отчете разведки отмечается, что "заградительные войска" используют для принуждения солдат к наступлению, как это уже было ранее в предыдущих конфликтах.
По данным британской разведки, в последнее время российские генералы хотят, чтобы командиры применяли оружие против дезертиров, в частности, вероятно, разрешали стрелять в отказников после предупреждения.
"Тактика расстрела дезертиров, вероятно, свидетельствует о низком качестве, низком моральном духе и недисциплинированности российских сил", — отмечают в британской разведке.
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Напомним, ранее Служба безопасности Украины перехватила разговор, в котором воюющий оккупант рассказал жене о "заградительных отрядах". По его словам, войска выстроены в несколько линий, и если кто-то попытается отступить назад с поля боя, то его пристрелят свои же солдаты.
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