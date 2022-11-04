Мобилизированные на войну из россии начинают понимать, в какие условия они попали. Кроме отсутствия провизии, старого вооружения и морозов, в российской армии осталась прежняя проблема – дедовщина.

Одно из таких видео публикует военный журналист Андрей Цаплиенко. У себя в телеграмм-канале он поделился кадрами призывов одного из армейцев России, записавшего обращение к маме.

На его кадрах воина просит, чтобы мать непременно помогла ему и вытащила его.

"Мамочка, я тебя очень прошу, вытащи меня отсюда. Обращайся к военному, журналистам, участковому. Здесь просто ***дец", - произносит он.

На видео он упоминает о таджиках.

"Они нас россиян вообще не воспринимают, они загоняют под плинтус. Они нас поделили как ослов, придумали нам прозвища в виде цифр", - говорит "чмобик" на камеру.

Он также упоминает, что раньше эти офицеры подметали двор, а теперь командуют.

"Если протестуешь, то пожаловаться некому. Каждое утро нас заставляют ходить на намаз", - говорит он своей матери.

Напомним, в Минобороны объяснили "затишье" ВСУ.

Кроме того, Politeka.net писала, что россиянам может понадобиться новая мобилизация.

Также сообщалось, какую тактику может избрать враг в ближайшее время.