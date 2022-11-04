Приезжие из Украины остаются под открытым небом, потому что в этой стране просто не осталось свободного жилья.

Речь идет об Ирландии, стране, входящей в главную десятку стран мира по уровню ВВП на душу населения. Развитую страну, где многие украинцы теперь пытаются найти свое убежище.

Но, как выяснилось, все не так просто.

Так, в последние недели в "Европейскую правду" все чаще поступают сообщения о том, как приезжие из Украины остаются под открытым небом, потому что в этой стране просто не осталось свободного жилья.

Это в дипломатической форме подтверждает и посол Ирландии в Украине Тереза ​​Хили.

«…Ирландия никогда не видела такого количества людей, которые одновременно прибывали за столь короткий промежуток времени. Сейчас мы принимаем более 55 тысяч украинцев – более 1% населения.

Правительство, государственные и общественные служащие, а также волонтеры по всей стране упорно работают, чтобы справиться с этим гуманитарным кризисом, оказывая необходимую поддержку ищущим убежища и другим услугам», - подчеркнула Хили.

По ее словам, теперь у государства осталось ограниченное количество свободного социального жилья.

«В последние дни были случаи, когда мы не могли временно разместить новоприбывших украинцев (равно как и соискателей международной защиты из других стран) в надлежащих условиях», - отметила посол, подчеркнув, что сейчас страна пытается преодолеть эту проблему.

Также Тереза ​​Хили призвала украинцев с пониманием отнестись к ситуации.

«И предостерегаем всех, кто планирует сейчас поехать в Ирландию, помнить, что мы, несмотря на наши усилия и искренние пожелания, можем оказаться не в состоянии обеспечить наличие государственного жилья по прибытию», – предупредила посол Ирландии в Украине.

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