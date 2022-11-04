В Николаеве женщина обманула по меньшей мере 120 граждан под предлогом продажи несуществующих автомобилей в интернете. .

Об этом сообщили в киберполиции Украины .

Среди пострадавших – военнослужащие Вооруженных сил Украины и волонтеры.

На торговых площадках злоумышленница размещала фейковые объявления о продаже автомобилей. При этом злоумышленница предлагала только пользующиеся спросом автомобили, которые могут использоваться для нужд военных.

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От потенциальных покупателей злоумышленница получала задаток, затем удаляла объявления и исчезала.

Сумму ущерба устанавливают правоохранители. За совершенное женщине может грозить до восьми лет тюрьмы .

Нагадаємо, генерал ЗСУ спрогнозував, яку тактику може обрати ворог найближчим часом.

Крім того, повідомлялось про повторну загрозу Києву.

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