Услугами по незаконному пересечению границы воспользовался один из полтавских депутатов. Организаторы схемы предложили ему уехать за пределы нашего государства под видом волонтеров.

Об этом сообщили в Службе безопасности Украины.

Стоимость «билета на побег» составляла от 3 тыс. долларов и больше. Сумма зависела от срочности выезда и социального положения клиента.

По данным следствия, к организации схемы причастны двое жителей Полтавщины. Они «гарантировали» мужчинам призывного возраста беспрепятственное пересечение границы под «маской» водителей логистической организации, перевозящих гуманитарные грузы.

Для этого участники схемы вносили недостоверные сведения в электронную систему «Путь».

Жительнице Полтавы и физлицу-предпринимателю, которые настроили канал пересечения границы, сообщили о подозрении в подделке документов и незаконной переправке людей за границу. Правоохранители перекрыли каналы незаконной переправки через государственную границу мужчин призывного возраста, которым запрещен выезд за пределы государства.

Напомним, оккупанты в панике обсуждат свои потери в Украине и новую проблему.

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