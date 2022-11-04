Услугами по незаконному пересечению границы воспользовался один из полтавских депутатов. Организаторы схемы предложили ему уехать за пределы нашего государства под видом волонтеров.
Об этом сообщили в Службе безопасности Украины.
Стоимость «билета на побег» составляла от 3 тыс. долларов и больше. Сумма зависела от срочности выезда и социального положения клиента.
По данным следствия, к организации схемы причастны двое жителей Полтавщины. Они «гарантировали» мужчинам призывного возраста беспрепятственное пересечение границы под «маской» водителей логистической организации, перевозящих гуманитарные грузы.
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Для этого участники схемы вносили недостоверные сведения в электронную систему «Путь».
Жительнице Полтавы и физлицу-предпринимателю, которые настроили канал пересечения границы, сообщили о подозрении в подделке документов и незаконной переправке людей за границу. Правоохранители перекрыли каналы незаконной переправки через государственную границу мужчин призывного возраста, которым запрещен выезд за пределы государства.
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