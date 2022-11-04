Министр обороны Украины Алексей Резников рассказал, что российская армия может отойти с правого берега Днепра в Херсонской области, устроив "акт доброй воли".

Об этом он сообщил в ходе брифинга.

Однако глава Минобороны отметил, что сообщения оккупантов о выходе из Херсона могут быть элементом информационной операции. Резников отметил, что Украина доверяет только данным своих спецслужб и внимательно следит за всеми действиями россиян.

"Привычка к "актам доброй воли" нам уже давно известна… Поэтому, конечно, потенциально они готовы к очередному "акту доброй воли" в районе города Херсон", — сказал он.

Министр отметил, что для этого оккупантам все равно придется потерять определенный потенциал из-за действий Вооруженных сил Украины. Кроме того, погодные условия в регионе также влияют на продвижение украинской армии. Сейчас там продолжаются дожди, что замедляет наступление ВСУ.

"Аграрный регион Херсонщины имеет много рекреационных систем, каналов, которые враги используют как искусственные траншеи. Это немного замедляет движение наших войск. Однако я оптимистично смотрю не только не херсонскую операцию, я вообще верю, что мы закончим эту войну путем выхода на границы 1991 года", — добавил Резников.

Напомним, в Минобороны объяснили "затишье" ВСУ.

Кроме того, Politeka.net писала, что россиянам может понадобиться новая мобилизация.

Также сообщалось, какую тактику может избрать враг в ближайшее время.