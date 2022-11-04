На домах во временно оккупированном Мариуполе появились надписи "Дети замерзли! Где окна?" и "Мы замерзли. Help!".
Об этом сообщают в городском совете.
Мариупольцы в отчаянии из-за наступления холодов На улице температура приближается к нулю, а подготовка к отопительному сезону осталась только на экранах пропагандистского телевидения.
У людей – отрезанные батареи и отсутствуют окна, об отоплении не приходится говорить.
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Отмечаем, что во временно оккупированном Мариуполе оккупанты усилили "фильтрационные" меры.
Как сообщает советник мэра города Петр Андрющенко, оккупанты проверяют телефоны на наличие "компроментирующих" фото, сообщений в соцсетях и частных переписок.
В гражданских домах ищут украинскую символику и литературу. Также записывают личные данные всех жителей.
"Предупредите близких и знакомых", - написал Андрющенко.
Напомним, в Минобороны объяснили "затишье" ВСУ.
Кроме того, Politeka.net писала, что россиянам может понадобиться новая мобилизация.
Также сообщалось, какую тактику может избрать враг в ближайшее время.