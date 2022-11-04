На домах во временно оккупированном Мариуполе появились надписи "Дети замерзли! Где окна?" и "Мы замерзли. Help!".

Об этом сообщают в городском совете.

Мариупольцы в отчаянии из-за наступления холодов На улице температура приближается к нулю, а подготовка к отопительному сезону осталась только на экранах пропагандистского телевидения.

У людей – отрезанные батареи и отсутствуют окна, об отоплении не приходится говорить.

Отмечаем, что во временно оккупированном Мариуполе оккупанты усилили "фильтрационные" меры.

Как сообщает советник мэра города Петр Андрющенко, оккупанты проверяют телефоны на наличие "компроментирующих" фото, сообщений в соцсетях и частных переписок.

В гражданских домах ищут украинскую символику и литературу. Также записывают личные данные всех жителей.

"Предупредите близких и знакомых", - написал Андрющенко.

Напомним, в Минобороны объяснили "затишье" ВСУ.

Кроме того, Politeka.net писала, что россиянам может понадобиться новая мобилизация.

Также сообщалось, какую тактику может избрать враг в ближайшее время.