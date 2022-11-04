РФ использовала первую партию дронов, полученных от Ирана.

Такое заявление глава Минобороны Украины Алексей Резников сделал во время общения с представителями СМИ в пятницу, 4 ноября. Ответный брифинг транслировался в Facebook.

Но Россия может получить от Ирана до 2,4 тыс. дронов-камикадзе Shahed-136. Однако иранская сторона может не выполнить контракт.

Министр отметил, что первая партия, которую Иран передал стране-агрессорке, составила около 300 единиц дронов. Пока они практически их все уже использовали, большинство из них украинские защитники научились сбивать.

"Мы знаем, что заключены контракты, по разным данным, от 1,5 до 2,4 тыс. Но это не значит, что они их все получили, потому что это контракт-обязательство иранской стороны, а они поставляют эти дроны и в другие страны, там у них тоже все не очень нормально, поэтому надеемся, что иранская сторона передала РФ не все дроны", – пояснил Резников.

Напомним, что в последние дни потери россиян на украинской земле резко возросли.

Также сообщалось, что украинская "патриотка" оказалась шпионкой – какие задачи она выполняла.

Кроме того, Politeka.net писала, что опубликовано фото с места таинственных взрывов на российском аэродроме.