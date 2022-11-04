РФ использовала первую партию дронов, полученных от Ирана.
Такое заявление глава Минобороны Украины Алексей Резников сделал во время общения с представителями СМИ в пятницу, 4 ноября. Ответный брифинг транслировался в Facebook.
Но Россия может получить от Ирана до 2,4 тыс. дронов-камикадзе Shahed-136. Однако иранская сторона может не выполнить контракт.
Министр отметил, что первая партия, которую Иран передал стране-агрессорке, составила около 300 единиц дронов. Пока они практически их все уже использовали, большинство из них украинские защитники научились сбивать.
Ситуация критическая: как правильно пользоваться электроэнергией после обстрелов, обнародован график
Внезапно оборвалась жизнь известной украинской певицы: "Наталочка, милая, как же так..."
Жена продюсера "Квартал 95" Саливанчук честно показала фигуру до похудения: "Обещаю, что доведу..."
"Готовятся к худшему": звезда "1+1" Падалко обратилась к украинцам с важными новостями
ВСУ вытащили с поля боя раненого медика оккупантов, и вот что она рассказала: "Обещали, что…"
"Мы знаем, что заключены контракты, по разным данным, от 1,5 до 2,4 тыс. Но это не значит, что они их все получили, потому что это контракт-обязательство иранской стороны, а они поставляют эти дроны и в другие страны, там у них тоже все не очень нормально, поэтому надеемся, что иранская сторона передала РФ не все дроны", – пояснил Резников.
Напомним, что в последние дни потери россиян на украинской земле резко возросли.
Также сообщалось, что украинская "патриотка" оказалась шпионкой – какие задачи она выполняла.
Кроме того, Politeka.net писала, что опубликовано фото с места таинственных взрывов на российском аэродроме.