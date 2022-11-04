В Украину идут сильные снегопады и мороз.

Таким прогнозом поделился народный синоптик Стас Щедрин.

"Уже в скором времени в Украине погода может сильно взвыть. Во второй декаде текущего месяца в восточных, центральных и, как ни странно, южных областях существует большая вероятность, что придут вьюги и морозы до -2-4 градусов днем", - отмечает синоптик.

зима, люди, погода

Следует отметить, что раньше такой прогноз делал и портал Gismeteo. Так там сообщали, что снег и морозы до минус 5-11° ударят в Украине в середине ноября, а в декабре морозы усилятся.

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