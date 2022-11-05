Вечером пятницы, 4 ноября, в одном из микрорайонов Ровно раздался взрыв. По предварительной информации, пострадали четыре человека, среди которых малолетний ребенок. Об этом сообщает пресс-служба полиции Ровенской области.
Отмечается, что взрыв произошел на улице Романа Шухевича, сообщение о нем поступило около 21:00. На место тут же выехали следственно-оперативная группа, взрывотехники, кинологи, бойцы роты полиции особого назначения, патрульные полицейские, спасатели. Сюда также прибыло руководство ГУНП и Ровенского РУП.
Правоохранители предварительно установили, что на детской площадке во дворе жилого дома сдетонировал боеприпас, брошенный неизвестным мужчиной. В результате взрыва пострадали четыре человека, среди которых малолетний ребенок.
Правоохранители на месте происшествия обнаружили двух человек, которые могут быть причастны к совершенному преступлению. С ними общаются сотрудники полиции.
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